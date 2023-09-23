СМИ: полиция Норвегии задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу

Издание The Barets Observer утверждает, что задержанным был 27-летний Андрей Медведев, который в январе незаконно пересек границу и запросил убежище, представившись бойцом ЧВК "Вагнер"

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция Норвегии задержала гражданина РФ при попытке незаконно пересечь норвежско-российскую границу, сообщает газета The Barets Observer.

Издание утверждает, что задержанным был 27-летний Андрей Медведев, который в январе незаконно пересек границу Норвегии и запросил убежище в стране, представившись бойцом ЧВК "Вагнер". По информации газеты, мужчина попытался покинуть Норвегию всего спустя несколько часов после беседы с The Barents Observer в Киркенесе, в которой он заявил о желании вернуться в Россию.

Газета сообщает, что мужчина предпринял попытку пересечь границу в пятницу, однако был остановлен сотрудниками местных правоохранительных органов. "Мы можем подтвердить, что мужчина задержан. Задержание не было драматичным", - заявил изданию руководитель полицейского округа Финнмарк Мартин Марум. По его словам, Медведеву будут предъявлены обвинения в нарушении правил пересечения границы.

СМИ ранее сообщали об участии мужчины в драке в центре Осло в феврале, а также оказании сопротивления полиции, когда его везли в участок. В апреле СМИ сообщили о задержании Медведева в Швеции, куда он заехал, "чтобы купить сигареты". В мае посольство РФ в Норвегии сообщило, что Медведев посетил консульский отдел диппредставительства.