23 сентября, 12:10
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В центре Еревана силовики задержали нескольких протестующих

Они пытались перекрыть дороги

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали на площади Республики в центре Еревана несколько человек, которые пытались перекрыть дороги. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Полицейские не позволили группе граждан, выступающих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе, заблокировать въезд на площадь с проспекта Тигран Мец. В данный момент ситуация спокойная, автомобильное движение свободное. На площади продолжают дежурить правоохранители. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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