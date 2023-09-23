В центре Еревана силовики задержали нескольких протестующих

Они пытались перекрыть дороги

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали на площади Республики в центре Еревана несколько человек, которые пытались перекрыть дороги. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские не позволили группе граждан, выступающих за отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе, заблокировать въезд на площадь с проспекта Тигран Мец. В данный момент ситуация спокойная, автомобильное движение свободное. На площади продолжают дежурить правоохранители.