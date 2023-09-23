Спикер Рады признал, что в парламенте не хватает голосов для запрета УПЦ

По словам Руслана Стефанчука, пока дискуссия проходит не только внутри пропрезидентской партии "Слуга народа", но и внутри других фракций

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), если соответствующие законопроекты вынесут на голосование.

"Парламент - это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта. Выносить его в зал - проваливать [голосование]. <...> Это просто бессмысленно юридически и политически безответственно", - ответил он в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) на вопрос об отсутствии соответствующих законопроектов в повестке парламента.

Он выразил надежду, что "будут 226 голосов", но пока, констатировал председатель Рады, дискуссия проходит не только внутри пропрезидентской партии "Слуга народа", но и внутри других фракций.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.