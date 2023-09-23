Экс-президент Нигера считает, что кризис можно преодолеть только путем переговоров

Как отметил Махамаду Иссуфу, никогда военное вмешательство в подобных условиях, какие сейчас существуют в стране, не приводило к желаемым результатам

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Решить нынешний кризис в Нигере и вернуть страну к демократическому порядку можно только путем переговоров, военное вмешательство приведет лишь к усилению нестабильности. Об этом заявил бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу.

"Я продолжаю испытывать беспокойство в связи с серьезным кризисом, с которым сталкивается моя страна, Нигер, - отметил он в социальной сети X (ранее Twitter). - Только решение, найденное путем переговоров, проложит дорогу к быстрому возвращению к стабильному демократическому порядку. Внешнее военное вмешательство, человеческие и материальные последствия которого неисчислимы, станет источником длительной нестабильности".

Иссуфу указал, что никогда военное вмешательство в подобных условиях, какие сейчас существуют в Нигере, не приводило к желаемым результатам. "Использование силы станет огромной ошибкой, - подчеркнул он. - Я уверен, что главы государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) будут достаточно мудры, чтобы не допустить этого".

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

71-летний Иссуфу занимал пост президента Нигера в течение десяти лет - с весны 2011 года до весны 2021-го.