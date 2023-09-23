Французский политик подверг ЕС критике за финансирование Киева

Как заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, у европейских стран у самих есть много потребностей

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием решение ЕС выделить Киеву дополнительные €1,5 млрд. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"То есть €300 млн будут выплачены Францией режиму Зеленского. И так каждый месяц с января прошлого года. Полное разорение ради разжигания войны и коррупции. Давайте остановим это безумие: у нас у самих здесь много бедности и потребностей", - отметил он.

22 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год.