23 сентября, 14:47
Военная операция на Украине

Французский политик подверг ЕС критике за финансирование Киева

EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON

Как заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, у европейских стран у самих есть много потребностей

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием решение ЕС выделить Киеву дополнительные €1,5 млрд. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"То есть €300 млн будут выплачены Францией режиму Зеленского. И так каждый месяц с января прошлого года. Полное разорение ради разжигания войны и коррупции. Давайте остановим это безумие: у нас у самих здесь много бедности и потребностей", - отметил он.

22 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. 

Теги:
УкраинаФранцияФон дер Ляйен, УрсулаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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