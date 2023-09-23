Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США недовольны потерей Украиной богатых ресурсами территорий

По мнению Ларри Джонсона, по этой причине Владимир Зеленский "мог получить плохие новости" от Вашингтона, так как американские власти, возможно, больше не видят "экономического смысла" в поддержке Киева

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Сдержанный прием президента Украины Владимира Зеленского в США может быть связан с тем, что Киев потерял богатые ресурсами территории. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

В беседе со Стивеном Гарднером на его YouTube-канале Джонсон обратил внимание на то, что в ходе выступления президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский был "очень недоволен", также масштаб и количество мероприятий в США с участием Зеленского был гораздо меньше, чем в его прошлую поездку в США. "Вероятно, данные встречи прошли не так хорошо, так как возможности для инвестиций на Украине бесперспективны, - сказал он. - Самые богатые ресурсами территории и промышленная база на Украине находятся в районах, которые Россия контролирует и будет контролировать".

По мнению эксперта, по этой причине Зеленский "мог получить плохие новости" от Вашингтона, так как американские власти, возможно, больше не видят "экономического смысла" в поддержке киевских властей.

Ранее информационный портал Axios опубликовал статью, в которой отметил, что Зеленский получил 21 сентября в Конгрессе США "холодный прием". При этом, отмечает портал, Зеленского разочаровали не только в Конгрессе. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву. В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который общался с украинским лидером, сообщило, что Зеленский подозревает, что поддержка Киева со стороны Байдена начала ослабевать.