В МИД Ирана заявили, что поставки оружия затягивают конфликт на Украине

В ведомстве считают, что конфликт на Украине и напряженность между ней и Россией должны быть решены политическими средствами и путем переговоров

ДУБАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Поставки вооружений одной из сторон конфликта на Украине затягивают боевые действия и не приближают урегулирование кризиса. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана.

"Исламская Республика Иран не рассматривает войну как решение какого-либо кризиса ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии, Йемене, Судане и так далее. Он считает, что конфликт на Украине и напряженность между Россией и Украиной должны быть решены политическими средствами и путем переговоров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана по итогам встречи Абдоллахияна в Нью-Йорке с группой экспертов, послов и бывших американских дипломатов, организованной неправительственной организацией Asia Society.

Министр отметил, что украинский кризис является "одним из глобальных вызовов, последствия которого выходят за рамки национальных и региональных границ".

"[Хосейн] Амир Абдоллахиян заявил, что поставки оружия одной из сторон конфликта будут способствовать его продолжению, а не [достижению] мира", - следует из сообщения ведомства. Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран "продолжит усилия по содействию прекращению огня и возвращению сторон за стол переговоров".

3 августа Абдоллахиян выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися поставками западного вооружения на Украину, отметив, что вооружение воюющих сторон приведет только к новым убийствам и разрушениям. Ранее Тегеран на различных уровнях заявлял, что поддерживает урегулирование украинского кризиса мирными средствами.