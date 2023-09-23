Алиев считает, что сложились лучшие условия для мира между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана подчеркнул, что все права армянского населения Карабаха, в том числе на образование, а также культурные, религиозные, муниципальные и избирательные права будут обеспечены

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил, что после антитеррористической операции в Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Алиев сообщил спецпредставителю ЕС, что в Карабахе уже идет изъятие оружия и боеприпасов, обнаружено большое количество складов с вооружением. Он проинформировал собеседника о создании рабочей группы под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева, она займется решением социальных и экономических проблем в регионе.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все права армянского населения Карабаха, в том числе на образование, а также культурные, религиозные, муниципальные и избирательные права будут обеспечены.