23 сентября, 15:07
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев считает, что сложились лучшие условия для мира между Баку и Ереваном

Михаил Метцель/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Азербайджана подчеркнул, что все права армянского населения Карабаха, в том числе на образование, а также культурные, религиозные, муниципальные и избирательные права будут обеспечены

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил, что после антитеррористической операции в Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Алиев сообщил спецпредставителю ЕС, что в Карабахе уже идет изъятие оружия и боеприпасов, обнаружено большое количество складов с вооружением. Он проинформировал собеседника о создании рабочей группы под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева, она займется решением социальных и экономических проблем в регионе.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все права армянского населения Карабаха, в том числе на образование, а также культурные, религиозные, муниципальные и избирательные права будут обеспечены. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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