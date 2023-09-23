В Шри-Ланке прошел первый фестиваль российского образования

Среди почетных гостей фестиваля были министр образования Шри-Ланки Сусил Премаджаянтха, госминистр иностранных дел островного государства Тарака Баласурия, посол России в Коломбо Леван Джагарян и экс-посол Шри-Ланки в России Саман Вирасингхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Фестиваль российского образования, на котором были представлены возможности обучения в России, прошел в Коломбо. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в этом государстве Мария Попова, подобное мероприятие прошло на острове впервые.

"Впервые мы провели столь масштабное мероприятие, посвященное образованию в нашей стране. В историческом отеле "Галле фейс" собралось более 250 человек, значительная часть - потенциальные абитуриенты. Кроме того, мероприятие также посетили именитые ланкийские выпускники советских и российских вузов ", - рассказала Попова.

Она отметила, что гостей фестиваля встречали по русской традиции караваем и солью в национальных костюмах. "Также был организован большой стенд, на котором представлены 15 российских вузов, готовых принять на учебу граждан Шри-Ланки. Рассказано о том, какие специальности они готовят и на каких финансовых условиях. Гостям также был показан видео-рассказ о квотной кампании 2024/25 годов - уже второй год подряд ланкийским абитуриентам предлагается 50 бесплатных мест, ранее было 40 мест", - указала собеседница агентства.

На фестиваль также прибыли руководители Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, представившие отдельный стенд, добавила она.

Призывы учиться в России

Среди почетных гостей фестиваля были министр образования Шри-Ланки Сусил Премаджаянтха, госминистр иностранных дел островного государства Тарака Баласурия, посол России в Коломбо Леван Джагарян, экс-посол Шри-Ланки в России Саман Вирасингхе, а также послы ОАЭ, Китая, Вьетнама, Кубы, Ирана, Пакистана и старший дипломатический состав дружественных государств.

"Мероприятие также посетили представители популярных теле- и радиоканалов, директора местных школ, артисты оперы и кино. Выпускники советских и российских вузов призвали собравшихся молодых людей учиться в России. Отдельным блоком освещался Всемирный фестиваль молодежи - 2024 (пройдет в России в марте 2024 года - прим. ТАСС) - гостям рассказали об этом мероприятии, о его значении для развития молодежного сотрудничества", - добавила Попова.

"Этот фестиваль [российского образования в Шри-Ланке] направлен не только на продвижение российского образования и русского языка, но и на борьбу с отменой русской культуры. Многочисленные тематические павильоны демонстрировали гостям многогранность культуры нашей страны. Особое внимание гостей привлекли пуанты, подаренные Русскому дому танцовщицей Большого театра Оксаной Рожок в ходе мастер-класса по классическому балету в июле этого года," - отметила Попова.

Программу дополнили русские народные танцы в исполнении воспитанников школы танца и балета при Российском центре науки и культуры (РЦНК), выступление труппы "Дом оперы", которым руководит российский выпускник, оперный певец Сумуду Патираджа. Кроме того, была показана выставка портретов Александра Пушкина кисти студентов школы искусств при РЦНК. "Учащиеся курсов русского языка читали стихи российских классиков об осени на русском языке и в переводе на английский язык", - рассказала собеседница агентства.