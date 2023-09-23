Красный Крест направил в Карабах 70 тонн гуманитарного груза

Основную часть груза составляет мука для выпечки хлеба

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) через Лачинский коридор направил населению Нагорного Карабаха около 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила руководитель коммуникационных программ организации в Армении Зара Аматуни.

"Основная часть груза это мука и то, что необходимо для выпечки хлеба. После боевых действий 19 сентября наша организация впервые смогла доставить продовольствие местному населению. В то же время могу сказать, что наши команды работают, обсуждая с лицами, принимающими решения, какие есть различные потребности и возможность повторения такой поддержки", - сказал она в эфире Общественного телевидения Армении.

Аматуни добавила, что накануне при поддержке МККК в различные больницы Нагорного Карабаха доставлено девять раненых.