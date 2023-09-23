AFP: Макрон обсудил с Папой Римским миграцию, ситуации на Украине и в Карабахе

По данным агентства, хотя понтифик в контексте миграционного кризиса осудил "безразличие" европейских политиков, в Елисейском дворце отметили, что "Франции нечего стыдиться, поскольку она является страной гостеприимства и интеграции"

МАРСЕЛЬ /Франция/, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и Папа Римский Франциск на встрече в Марселе, которая длилась около получаса, обсудили вопросы миграции, а также ситуации на Украине, в Африке и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, хотя глава католической церкви в контексте миграционного кризиса осудил "безразличие" европейских политиков, в администрации президента республики отметили, что "Франции нечего стыдиться, поскольку она является страной гостеприимства и интеграции".

Президент и понтифик также затронули в беседе законопроект об эвтаназии, который правительство Франции должно представить в ближайшие недели. При этом, как отметили в окружении французского лидера, Макрон "не стал вдаваться в подробности содержания текста законопроекта".

Ранее газета Le Figaro сообщила, что обсуждение во Франции законопроекта о паллиативной помощи, в частности об эвтаназии, против которой выступает понтифик, было перенесено на неделю в связи с его визитом в Марсель.

Франциск завершает визит в Марсель мессой на стадионе "Велодром". На ней присутствуют Макрон с женой Брижит.