23 сентября, 15:50,
обновлено 23 сентября, 16:36
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Протестующие в Ереване проводят шествие после акции у дома правительства

Александр Рюмин/ ТАСС
Дом правительства в Ереване
© Александр Рюмин/ ТАСС

Граждане требуют обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен граждан проводят шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Ранее у здания правительства прошла недолгая акция. Граждане требовали обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению Нагорного Карабаха и говорят о тяжелых условиях, в которых они оказались. Участники акции также выступали против премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики в несколько рядов охраняли вход в здание правительства. Каких-либо стычек с правоохранителями не было. В остальной части города обстановка была спокойная.

После этого граждане направились от площади Республики в сторону проспекта Маршала Баграмяна. Направляясь по проезжей части, они через громкоговоритель требуют предоставить гуманитарный коридор армянскому населению Нагорного Карабаха. В основном в шествии участвует молодежь. Люди держат флаги Армении и Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

Полиция сопровождает протестующих, не создавая препятствий. Граждане не пытаются блокировать перекрестки. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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