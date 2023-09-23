Вице-премьер Лаоса призвал к мирному урегулированию глобальных конфликтов

Салёмсай Коммасит отметил, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на урегулировании ближневосточной проблемы

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Лаос призывает мировое сообщество к урегулированию глобальных конфликтов с помощью мирных средств. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Салёмсай Коммасит, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Урегулирование глобальных конфликтов с помощью мирных средств - единственная реальная возможность обеспечить долгосрочный мир и сосуществование. В этой связи мы призываем немедленно положить конец конфликту на территории Украины посредством мирного диалога", - указал Коммасит.

Он также отметил, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на урегулировании ближневосточной проблемы. "Мы призываем все заинтересованные стороны возобновить диалог, восстановить взаимное доверие для того, чтобы урегулировать давно назревший палестинский вопрос посредством создания двух суверенных государств, которые бы мирно сосуществовали бок о бок в соответствии с резолюцией ООН", - подчеркнул глава МИД ЛНДР.

Коммасит призвал страны мира обратить внимание и на вопрос реформирования Организации Объединенных Наций с целью повышения эффективности ее деятельности. "ООН должна быть реформирована. Нам нужна такая ООН, которая будет более эффективной в быстро меняющейся политической среде и сможет достойно реагировать на вызовы, угрожающие международному миру, безопасности и устойчивому развитию. Сейчас у нас есть больше ресурсов для того, чтобы достойно встречать глобальные вызовы, но без нашего общего желания и коллективных действий самые уязвимые народы мира будут по-прежнему за бортом", - заключил он.