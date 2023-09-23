В Баку сообщили, что у армянских формирований Карабаха изъли четыре танка и комплекс "Тор"

В Минобороны Азербайджана сообщили, что также изъяли 2 пушки, 12 гаубиц, 12 минометов, 28 переносных зенитных комплексов и большое количество боеприпасов

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Представители силовых ведомств Азербайджана продолжают в Карабахе процесс разоружения армянских формирований, уже изъято 10 единиц боевой техники, а также более 10 артиллерийских орудий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В частности, обнаружены и изъяты 4 танка, боевая машина пехоты, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", а также 2 пушки, 12 гаубиц, 12 минометов, 28 переносных зенитных комплексов и большое количество боеприпасов. "Разоружение незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается", - говорится в сообщении.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.