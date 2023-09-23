Глава МИД Турции считает, что Азербайджан был вынужден провести операцию в Карабахе

Как заявил Хакан Фидан, это открыло новое окно возможностей для нормализации отношений с Арменией

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Азербайджан вынужденно провел операцию в Нагорном Карабахе, это открыло новое окно возможностей для нормализации отношений с Арменией. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Азербайджан был вынужден провести операцию по обеспечению своей территориальной целостности и безопасности своих граждан. В ходе наших контактов мы вновь заявили, что всегда поддерживаем Азербайджан в его справедливом деле. Эта последняя операция Азербайджана открыла новое окно возможностей для нормализации отношений. Мы будем и впредь прилагать все усилия для обеспечения мира, стабильности и процветания в соседних с нами регионах", - сказал он на встрече с журналистами.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".