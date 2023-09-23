Бывший депутат ФРГ считает, что Германии следует отказаться от поставок оружия Киеву

Ян Пол ван Акен отметил, что поставки западного оружия не помогли Киеву достичь каких-либо результатов, поэтому необходимо прекратить их и сосредоточиться на приближении мирных переговоров

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Бундестага (парламента ФРГ) Ян Пол ван Акен полагает, что Германии следует прекратить поставки вооружений на Украину. Свою точку зрения он высказал в эфире телеканала Phoenix.

Ван Акен отметил, что поставки западного оружия не помогли Киеву достичь каких-либо результатов, по этой причине необходимо прекратить их и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. "Я думаю, надо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе Украины пришел конец. Да, это был план А, однако мы должны от него отказаться. Нам следует подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры", - указал экс-депутат.

При этом ван Акен отметил, что страны Запада продолжают думать об оружии, но необходимо инвестировать и в мирные переговоры.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild, что ФРГ выделит Украине новый пакет помощи общим объемом €400 млн, который будет, среди прочего, включать боеприпасы. 23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется".

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.