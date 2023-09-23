23 сентября, 16:47
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении и госсекретарь США также обсудили вопросы повестки двусторонних отношений

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, вопросы, связанные с защитой прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Были также рассмотрены перспективы армяно-азербайджанского мирного процесса и вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Пашинян и Блинкен обсудили также вопросы повестки армяно-американских отношений. 

Теги:
АрменияСШАПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
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