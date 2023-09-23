На учениях в Белоруссии отработали экспериментальный алгоритм вызова авиаподдержки

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики - начальник авиации Леонид Давидович пояснил, что суть эксперимента состоит в том, чтобы сократить время на вызов поддержки

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Участники учений, которые проходят в Белоруссии, отработали новый, более быстрый алгоритм вызова авиационной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"В период проведения двустороннего комплексного учения вооруженных сил Командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент по боевому управлению авиацией в ходе авиационной поддержки сухопутных войск, - говорится в сообщении. - На 210-м авиационном полигоне самолеты Як-130 и вертолеты Ми-24 совершили авиаудары по наземным целям условного противника".

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики - начальник авиации Леонид Давидович пояснил, что суть эксперимента состоит в том, чтобы сократить время на вызов поддержки. "Мы отрабатываем вопросы по вызову авиации на тактическом, оперативном и оперативно-стратегическом уровнях. Еще мы опробуем схемы сокращения времени прилета авиации до момента определения координат цели, а точнее от момента постановки задачи на поражение той или иной цели для авиации", - пояснил он.

Комплексные учения проходят в Белоруссии с 22 по 26 сентября. Они организованы в несколько этапов на различных полигонах и участках местности в Брестской, Гродненской и Минской областях.