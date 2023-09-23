Армия Израиля сообщила об ударе по военному посту ХАМАС в секторе Газа

Удар нанесли рядом с районом, где происходили жестокие беспорядки и откуда были произведены выстрелы по военнослужащим Армии обороны Израиля, уточнили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по военному посту палестинских радикалов из ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, рядом с районом, где происходили жестокие беспорядки и откуда были произведены выстрелы по военнослужащим Армии обороны Израиля, рядом с барьером безопасности в секторе Газа [на границе с Израилем]", - говорится в сообщении.

Днем ранее израильская армия сообщила о нанесении трех ударов по объектам ХАМАС в палестинском анклаве: два объекта были поражены при помощи беспилотников, в одном случае военные стреляли из танка. Как отметили тогда в армии, эти цели находились в одном из районов у границы сектора Газа с Израилем, где происходили ожесточенные беспорядки и откуда в сторону израильской территории были запущены шары с зажигательной смесью.

Государственная телерадиокомпания Kan сообщала, что удары военных по сектору Газа в пятницу были совершены после того, как с территории палестинского анклава в сторону Израиля впервые за два года были запущены воздушные шары с зажигательной смесью. По данным Kan, эти действия палестинцев привели к пожарам на открытой местности в ряде приграничных районов еврейского государства.