Глава МИД Азербайджана заявил, что загрязнение минами препятствует восстановлению Карабаха

Джейхун Байрамов отметил, что отказ Армении предоставлять карты заминированных территорий и продолжающаяся установка мин-ловушек и других устройств после объявления о прекращении всех военных действий еще больше усугубляет текущую ситуацию

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Массовое "заражение территорий Азербайджана" минами является серьезным препятствием для восстановительных работ в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на общеполитических дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"К сожалению, массовое заражение территорий Азербайджана наземными минами и другими взрывными устройствами остается серьезным препятствием на пути полного прогресса восстановления. Это загрязнение представляет угрозу возвращению домой после трех десятилетий вынужденно перемещенных лиц", - сказал азербайджанский министр.

По его словам, отказ Армении предоставлять карты заминированных территорий и продолжающаяся установка мин-ловушек и других устройств после объявления о прекращении всех военных действий еще больше усугубляет текущую ситуацию и приводит к человеческим жертвам. Байрамов сообщил, что с ноября 2020 года 315 человек стали жертвами мин, которые были установлены Арменией. Как уточнил глава МИД, некоторые мины были переброшены на территорию Азербайджана и установлены после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

"Сохраняющаяся проблема мин в Азербайджане, а также трудности, с которыми сталкиваются национальные учреждения по решению этой проблемы, свидетельствуют об острой необходимости увеличения международной поддержки для укрепления потенциала Азербайджана в гуманитарной деятельности по очистке от мин. Такая поддержка способствовала бы не только усилиям по разминированию, но и глобальной кампании против мин и продемонстрировала бы приверженность миру и сотрудничеству в регионе, обеспечению справедливости в отношении серьезных военных преступлений против человечества, она имеет жизненно важное значение для того, чтобы залечить раны прошлого", - подчеркнул Байрамов.

Касаясь ситуации после проведенных в Карабахе антитеррористических мероприятий, глава МИД заявил, что Баку "полон решимости реинтегрировать армянское население в качестве равноправных граждан страны".

Напомнив о состоявшейся 21 сентября в Евлахе встрече представителей центральной власти Азербайджана и армян Карабаха, он подчеркнул, что "диалог будет продолжен в формате непосредственного обсуждения планов правительства по реинтеграции, восстановления и эксплуатации инфраструктуры, доставки гуманитарных грузов и предоставления общественных услуг".

Операция в Карабахе

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.