Индонезия выступила за построение коллективного глобального лидерства

Глава МИД страны Ретно Марсуди отметила, что этот подход даст гарантии урегулирования споров за столом переговоров

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Индонезии выступают за формирование коллективного глобального лидерства и подчеркивают важность уважения к международному праву. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди в ходе своего выступления с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нам необходимо добиться построения коллективного глобального лидерства. Будущее мира не должно определяться могущественной маленькой группой, в то время как создание стабильного и процветающего миропорядка является правом и ответственностью каждой страны, - подчеркнула она. - Мы должны сохранять уважение к международному праву, в особенности к фундаментальным принципам суверенитета и территориальной целостности. Это позволит гарантировать, что споры будут урегулированы за столом переговоров, а не на поле боя".

Министр отметила, что принцип коллективной ответственности необходим для защиты интересов народов Палестины и Афганистана. Она заявила, что Индонезия "продолжит оказывать поддержку палестинскому государству". По ее словам, индонезийские власти также "будут делать все от них зависящее для помощи афганскому народу и обеспечения гарантий прав женщин и девочек".

Кроме того, глава МИД затронула тему Мьянмы, подчеркнув, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) "приложат все возможные усилия, чтобы мьянманский народ не остался в одиночестве". В этой связи она напомнила, что государства ассоциации продолжают призывать власти Мьянмы к реализации так называемого консенсуса из пяти пунктов по урегулированию ситуации в стране.