23 сентября, 18:23

Более 30 тыс. человек приняли участие в акции против полицейского насилия во Франции

Среди демонстрантов присутствовали представители как профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Число участников демонстраций против полицейского насилия во Франции составило 31 тыс. Об этом сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД.

На улицы вышли, как отметили в ведомстве, 9 тыс. человек. При этом организаторы насчитали на акции 15 тыс. участников.

Среди демонстрантов присутствовали представители как профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий, в частности Французской коммунистической партии и "Неподчинившейся Франции".

Как ранее сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес, трое полицейских пострадали на манифестации в Париже в результате нападения на машину правоохранителей. Трое нападавших задержаны, правоохранительные органы намерены проанализировать видеозаписи инцидента для поиска других правонарушителей.

По данным радиостанции, в других регионах страны демонстрации прошли спокойно. 

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Франция
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