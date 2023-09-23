Глава МИД Мексики назвала неравенство серьезным препятствием для развития мира

Алисия Барсена отметила, что необходима смена парадигмы развития

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Проблема неравенства стала одной из ключевых в современном мире и серьезно тормозит общее развитие. Об этом заявила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Неравенство - это серьезная проблема. Недостаточно просто сократить бедность, необходима смена парадигмы развития, которая бы перераспределила власть и богатство и устранила неприемлемый разрыв и асимметрию между богатыми и бедными, а также между странами, - сказала глава МИД. - Достижение целей устойчивого развития как на национальном, так и на международном уровне зависит от видения социальной справедливости и солидарности. <...> Мы делаем ставку на уничтожение культуры привилегий, которые отрицают права других".

Министр отметила, что ее страна поддерживает идею реформы международной финансовой архитектуры, а также углубленный подход к решению проблемы миграции. "Мексика призывает как можно скорее уделить внимание глубинным причинам миграции. Мы вновь подтверждаем важность помощи комплексному развитию стран происхождения [мигрантов], - заявила Барсена. - Требуется поддержка и вклад всех стран, особенно тех, которые получают наибольшую выгоду от работы мигрантов".

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что зафиксировала 686 случаев смерти и исчезновения мигрантов на границе США и Мексики в 2022 году. Газета The Washington Post проинформировала, что рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Пограничники задержали тогда по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями.