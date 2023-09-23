Спикер Палаты представителей Маккарти считает, что США пока не грозит шатдаун

Он отметил, что "еще есть определенное количество дней"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти убежден, что американцам пока не стоит опасаться приостановки работы федерального правительства (шатдаун), которая может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования.

Его спросили, стоит ли гражданам Соединенных Штатов ожидать шатдауна. "Нет. Послушайте, это касается 1 [октября], у нас еще есть определенное количество дней. <...> Думаю, когда настанет решающий момент, те [законодатели], которые все это время упирались, предъявляли остальным обвинения, в конце концов поменяют свою позицию. Приостановка деятельности правительства, выплат сотрудникам пограничной службы, береговой охраны, - я не понимаю, в чем тут победа", - сказал он, отвечая на ответы журналистов.

Маккарти добавил, что на протяжении "определенного времени" он пытается убедить членов Палаты представителей одобрить краткосрочное продление финансирования правительства, но ряд законодателей от Республиканской партии "отказываются голосовать за [дальнейшее] финансирование правительства", пока не будут согласованы все 12 законопроектов об ассигнованиях.

Белый дом в конце августа обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.