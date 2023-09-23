Египет готов активно участвовать в работе БРИКС

Страна официально войдет в состав организации с 1 января 2024 года

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Египетские власти намерены самым активным образом принимать участие в работе группы БРИКС, в состав которой Египет официально войдет с 1 января 2024 года, чтобы отстаивать интересы государств - участников этого объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики", - отметил Шукри.

"Мы живем во взаимозависимом мире, и безопасность каждого государства зависит от безопасности всех стран", - указал Шукри. По его словам, "серьезные последствия конфликта на Украине доказали, что мы не можем гарантировать стабильность и безопасность какой-либо страны без гарантий безопасности другого государства". Он добавил, что "Египет вместе со своими африканскими и арабскими соседями создали контактную группу, чтобы найти пути урегулирования кризиса между Украиной и Россией".

Как считает глава египетского МИД , "пора прекратить монополию крупных держав принимать решения, поскольку они не учитывают интересы развивающихся стран". В этой связи Шукри указал на необходимость "исправить историческую несправедливость" и призвал расширить представительство Африки в основных органах Организации Объединенных Наций, в том числе предоставить два места африканским государствам в Совете Безопасности.

Шукри выступил за реформирование международной финансовой системы таким образом, чтобы "развивающиеся страны могли активно реализовывать программу по целям устойчивого развития", за преобразование ВТО и реструктуризацию задолженности развивающихся стран, которую, по его словам, можно обменять на проекты развития в этих государствах".

Глава египетского внешнеполитического ведомства считает недопустимым "одностороннее управление общими водными ресурсами". В этой связи он напомнил, что Эфиопия, по его мнению, без консультаций с соседними странами начала строительство ГЭС "Возрождение" на реке Нил, которая на 98% обеспечивает Египет пресной водой. Несмотря на разногласия с Адис-Абебой, египетские власти, заверил Шукри, готовы продолжать переговоры о справедливом распределении водных ресурсов Нила. Министр сообщил, что его страна работает над установлением стабильности в Судане и Сирии и выступает за вывод всех иностранных сил и наемников из Ливии.