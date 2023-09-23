Папа Римский считает, что конфликт на Украине нужен торговцам оружием

Понтифик назвал украинцев "народом мучеников" в течение почти всей истории

ВАТИКАН, 23 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил мнение, что в украинском конфликте заинтересованы торговцы оружием.

"Мне кажется, что эта война касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в "фабрики смерти", - сказал понтифик на пресс-конференции по дороге из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов.

По поводу миссии своего посланника кардинала Маттео Дзуппи понтифик отметил, что делается все возможное. В частности, он указал на положительное развитие вопроса о возвращении детей, вывезенных с Украины в РФ. Ранее глава Конференции итальянских епископов Дзуппи побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине.

Понтифик назвал украинцев "народом мучеников" в течение почти всей истории. "Мы не должны играть с этим мученичеством, и мы должны пытаться помочь. В войнах реально то, что возможно, не надо строить иллюзии, что завтра два лидера, ведущие войну, пойдут обедать вместе. Нужно стараться делать возможное, то, что возможно", - добавил Франциск. Он также не стал скрывать, что испытывает определенное разочарование, хотя со стороны Государственного секретариата делается все возможное. "Сейчас некоторые страны делают шаг назад, не дают оружие <...>, но мучениками в этом процессе остаются украинцы", - считает Франциск.

Ранее на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что западные страны предоставляют все большее количество оружия Украине. Он привел статистику, согласно которой в военную помощь Киеву уже вложено минимум $170 млрд.