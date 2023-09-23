В МИД Белоруссии заявили, что отдельным странам надо прекратить попытки политизации ООН

Минск призвал согласиться с предложением расширить состав постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Отдельные государства должны прекратить попытки политизации ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Отдельные государства-члены должны прекратить попытки превратить ООН и организации ее системы в инструмент своей внешней политики. Вовлечение Организации в политизацию лишь дискредитирует ее в глазах простых людей на планете, - сказал он. - Ведь ООН создавалась для сотрудничества в интересах людей, а не для сведения счетов одних государств с другими".

Алейник призвал уважительно и равноправно относиться друг к другу. "Никто не должен опускаться до оскорблений и неуважительной лексики, например использования слова "режим" в отношении законных властей государств-членов", - сказал он.

По словам министра, аналогичным образом определенные страны должны отказаться от попыток ограничивать возможности любых других членов ООН для участия в работе организации. "Такое поведение является нарушением Устава ООН. Более того, вся история многосторонней дипломатии учит, что общий позитивный результат достигается только через инклюзивность и сотрудничество", - отметил Алейник.

Постоянные члены СБ ООН

Белоруссия призвала согласиться с предложением расширить состав постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

"Расширение категории постоянного членства за счет крупных развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки является императивом времени. Отрадно, что Китай и Россия поддерживают такую реформу Совета [Безопасности], о чем они неоднократно заявляли", - сказал Алейник. По его словам, трем остальным постоянным членам Совбеза (Великобритания, США и Франция) необходимо "признать новые реалии и согласиться на их закрепление в обновленном органе".

Алейник отметил, что Совбез ООН не отражает нынешние геополитические реалии. "Три из его пяти постоянных членов являются представителями Запада. Они не заинтересованы в изменении статус-кво в мире, - сказал министр. - Как следствие, Совет [Безопасности] не выполняет свои функции по поддержанию международного мира и безопасности. Только более представительный и демократичный орган справится с этой задачей".

В настоящее время постоянным членством в Совбезе ООН обладают пять стран: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из них может накладывать вето на резолюции Совбеза и тем самым блокировать их принятие. Также в орган входят 10 непостоянных членов, которые избираются на два года по географическому принципу.