23 сентября, 20:04
Военная операция на Украине

WP узнала, что ВСУ потеряли много военной техники в районе Работина

AP Photo/ Petr David Josek
© AP Photo/ Petr David Josek

По словам источника газеты, среди утраченных вооружений германские боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортеры Stryker

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Украина потеряла много техники во время боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на командира штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Там было потеряно много техники", - заявил он изданию на условиях анонимности. По его словам, среди утраченных вооружений германские боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортеры Stryker.

Как сообщили ранее в Минобороны России, Вооруженные силы РФ на запорожском направлении отразили за неделю восемь атак ВСУ у Работина и Вербового, были уничтожены не менее 515 украинских военнослужащих. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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