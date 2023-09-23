WP узнала, что ВСУ потеряли много военной техники в районе Работина

По словам источника газеты, среди утраченных вооружений германские боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортеры Stryker

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Украина потеряла много техники во время боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на командира штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Там было потеряно много техники", - заявил он изданию на условиях анонимности. По его словам, среди утраченных вооружений германские боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортеры Stryker.

Как сообщили ранее в Минобороны России, Вооруженные силы РФ на запорожском направлении отразили за неделю восемь атак ВСУ у Работина и Вербового, были уничтожены не менее 515 украинских военнослужащих.