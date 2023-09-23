МИД Белоруссии: санкции Запада направлены практически против всего остального мира

Как считают в Минске, их должны немедленно отменить

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Введенные Западом санкции прямо или косвенно направлены практически против всех государств мира, их должны немедленно отменить. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Односторонние меры принуждения, введенные Западом, прямо или косвенно направлены практически против всех государств остального мира, они должны быть немедленно отменены. Этого требуют и здравый смысл, и общие интересы всех людей на планете". - сказал он.

Он отметил, что односторонние незаконные санкции западные государства вводят в нарушение Устава ООН. "Страны, поставившие преграды, должны их убрать. И это касается не только глобальной продовольственной безопасности, но и всех направлений международной жизни", - подчеркнул Алейник.

По его словам, ситуация в глобальной политике лишь ухудшается, и эта тенденция негативно отражается на всех других сферах международных отношений. Алейник отметил, что ООН должна работать на результат, который повлечет позитивные изменения, обеспечит мир, стабильность и устойчивое развитие на планете. "Это очень сложная задача в нынешних условиях ядовитой глобальной политики. Однако, если мы, как государства-члены или здравомыслящее глобальное большинство, поможем нашей Организации, то она будет под силу ООН", - сказал министр.