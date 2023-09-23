Экс-разведчик США заявил о больших потерях в рядах ВСУ

Скотт Риттер также допустил, что украинские войска могут сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины могут в определенный момент осуществить переворот и сместить Владимира Зеленского с поста президента, так как в украинских войсках все больше нарастает разочарование из-за огромных потерь, вызванных его политикой. Такое мнение выразил в беседе с ведущим подкаста Ask the Inspector бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Это могут сделать украинские офицеры, те, кто не коррумпированы, генералы среднего звена, - сказал он. - Они могут посчитать, что переворот - это способ сместить человека, который представляет собой угрозу номер один для их национальной безопасности, и это Владимир Зеленский".

Риттер отметил, что в настоящее время украинские войска испытывают разочарование из-за больших потерь. Помимо этого, он полагает, что сместить Зеленского могут и его приближенные, которые "не видят больше в нем выгоды".

"Это будущее коррумпированного украинского правительства", - резюмировал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.