Папа Римский считает, что в обществе появилось осознание миграционной проблемы

Понтифик отметил, что Европа нуждается в мигрантах

ВАТИКАН, 23 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что в отношении миграционной проблемы есть медленный прогресс, по крайней мере в ее осознании.

"Появилось понимание проблемы, медленно, но движение вперед есть. <…> Многих мигрантов, как в пинг-понге, отправляют обратно, они оказываются в лагерях, переживают ужасы. Мигранты должны быть приняты и интегрированы. Если ты не можешь интегрировать мигранта в своей стране, проводи его и устрой в его стране, но не бросай в руках страшных людей, которые наживаются на них", - сказал понтифик на пресс-конференции на борту самолета по пути из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов. Тема миграции, страданий беженцев была в центре его выступлений.

Франциск отметил, что с момента его первой поездки на остров Лампедузу 10 лет назад, сразу после избрания на папский престол, когда, по собственному признанию, он даже не знал, где это, ситуация улучшилась. "Появилось понимание и осознание, мы узнали о трагедиях, о которых раньше нам не говорили правду", - добавил понтифик. Он также подчеркнул, что Европе нужны мигранты. "Хорошо спланированная миграция может быть плодотворной", - заключил он.