Глава МИД Белоруссии: Запад настроен на продолжение конфликта "до последнего украинца"

По мнению Сергея Алейника, западные страны планируют сохранить "свою глобальную гегемонию" с помощью Украины

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Запад, поставляя оружие Украине, настроен на продолжение военных действий "до последнего украинца". Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Очевидно, что, наращивая поставки вооружений в эту страну, Запад настроен на продолжение войны до последнего украинца. Но хочет ли этого Украина? Нужна ли украинцам война на истощение? Убеждены, что нет", - сказал министр. По его словам, Украина и ее народ стали "разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии".

Белоруссия же, отметил Алейник, всегда выступала за мир в соседней стране и принимала все необходимые меры. "Как отмечает президент Беларуси [Александр Лукашенко], мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее", - сказал министр.