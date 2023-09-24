Маккарти решил оставить $300 млн на обучение ВСУ в американском законопроекте по обороне

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что не поддержит решение спикера

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти изменил принятое им ранее решение и не будет исключать $300 млн, предназначенных на обучение Вооруженных сил Украины, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год (начинается в США 1 октября). Об этом в субботу сообщила газета The Hill.

Как отмечается, Маккарти руководствовался тем, что законопроект о финансировании Госдепартамента также включает в себя средства для Украины, а на следующей неделе Палата представителей, как ожидается, проведет единое процедурное голосование сразу по четырем законопроектам об ассигнованиях на деятельность различных правительственных структур, включая Госдепартамент и Пентагон.

"Это не решение, потому что один из других [законопроектов] также включает кое-что по Украине", - приводит издание слова Маккарти.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) уже заявила, что не станет поддерживать решение спикера. "Все, чего я прошу, - это объединить все финансирование для Украины в отдельный законопроект, чтобы я могла проголосовать против, а остальные - за, если они примут такое решение. Но от этого отказываются и хотят, чтобы все совершили этот грех вместе", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).