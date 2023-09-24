В ООН Баку и Еревану указали на необходимость соблюдения режима прекращения огня

Генсек международной организации Антониу Гутерриш также подчеркнул поддержку со стороны ООН всех посреднических усилий для достижения мира в регионе

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении выразил обеспокоенность недавней эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня.

"Генеральный секретарь выразил озабоченность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении, распространенном офисом генсека по итогам встречи Гутерриша с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, помимо призыва к сохранению режима прекращения огня, глава всемирной организации подчеркнул "поддержку ООН всех посреднических усилий для достижения долгосрочного мира в регионе".