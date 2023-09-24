23 сентября, 22:03
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В ООН Баку и Еревану указали на необходимость соблюдения режима прекращения огня

Сергей Бобылев/ ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Генсек международной организации Антониу Гутерриш также подчеркнул поддержку со стороны ООН всех посреднических усилий для достижения мира в регионе

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении выразил обеспокоенность недавней эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня.

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"Генеральный секретарь выразил озабоченность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении, распространенном офисом генсека по итогам встречи Гутерриша с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, помимо призыва к сохранению режима прекращения огня, глава всемирной организации подчеркнул "поддержку ООН всех посреднических усилий для достижения долгосрочного мира в регионе". 

Теги:
АзербайджанАрменияГутерриш, АнтониуСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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