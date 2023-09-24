В Венесуэле сообщили о планах США открыть военную базу на спорной территории с Гайаной

Соединенные Штаты рассчитывают присвоить нефтяные ресурсы и помощью компании Exxon Mobil, которая включила в свою платежную ведомость правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии, заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Руководство США планирует разместить военную базу на спорной территории Гайаны и Венесуэлы, чтобы обострять конфликт и вывозить ресурсы из региона. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, выступая в субботу на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Правительство Соединенных Штатов Америки хочет присвоить наши нефтяные ресурсы, используя компанию Exxon Mobil, которая включила в свою платежную ведомость правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии на неразграниченной морской территории, что является абсолютным нарушением международного права. Распоряжаться спорной территорией в одностороннем порядке невозможно, но правительство Кооперативной Республики Гайана упорствует в своем незаконном поведении, - сказал глава ведомства. - Мы осуждаем намерение правительства США милитаризировать ситуацию. Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории с целью <...> закрепления разграбления наших энергетических ресурсов".

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами. При этом Гайана настаивает на юридическом подтверждении решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане - по поддельным географическим картам. Венесуэла настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что после провозглашения независимости Гайаны предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.