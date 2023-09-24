Ким Чен Ын в послании к Си Цзиньпину выразил уверенность в развитии отношений с КНР

Лидер КНДР также пожелал председателю КНР успехов и "крепкого здоровья"

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В послании выражена уверенность, что солидарность и сотрудничество между двумя партиями и двумя странами будут укрепляться и что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут и впредь неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и пожеланиями двух народов", - говорится в публикации ЦТАК.

Кроме того, Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину "неизменных успехов и крепкого здоровья в выполнении его ответственной задачи по руководству партией, правительством и народом Китая в деле построения социализма с китайской спецификой".

9 сентября Си Цзиньпин в поздравлении Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания КНДР заявил о готовности Пекина активизировать обмен с Пхеньяном "стратегическими мнениями", а также наращивать деловое сотрудничество и развивать отношения, чтобы внести вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.