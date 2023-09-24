24 сентября, 00:09
Военная операция на Украине

Десантис считает, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам США

AP Photo/ Bryon Houlgrave
Губернатор Флориды Рон Десантис
© AP Photo/ Bryon Houlgrave

Губернатор штата Флорида, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году, также отметил, что Вашингтон не должен давать киевским властям бесконечные суммы средств

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО не будет отвечать интересам Соединенных Штатов, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

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"По моему мнению, членство [Украины] в НАТО не в наших [США] интересах, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Это будет означать для нас больше обязательств, а если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?"

Десантис также отметил, что Вашингтон не должен давать киевским властям бесконечные суммы средств, финансирование Украины может быть оправдано, если оно приведет к завершению конфликта.

В июле Десантис, которого американские СМИ считают одним из главных соперников экс-президента США Дональда Трампа по выдвижению кандидатом на пост президента страны от республиканцев, заявил, что украинский кризис не входит в число вопросов, затрагивающих ключевые национальные интересы США. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеДесантис, Рон
© Информационное агентство ТАСС
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