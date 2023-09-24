AP: Зеленский приветствовал в парламенте Канады бывшего нациста

Как следует из данных агентства, во время Второй мировой войны мужчина служил в 1-й украинской дивизии

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Это следует из опубликованных агентством Associated Press фотографий.

Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" (также известна как "Галичина") была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.