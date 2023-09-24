Байден заявил, что приостановка работы правительства затронет всех американцев

Президент США отметил, что такой сценарий скажется на всем, "начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановки работы федерального правительства страны, поскольку расплачиваться за ее последствия будут вынуждены все граждане Соединенных Штатов.

"Всего несколько месяцев назад в результате длительных переговоров между мной и спикером Палаты [представителей Конгресса США Кевином Маккарти] был согласован уровень государственных расходов, которые позволят обеспечивать приоритеты страны во внутренней политике и национальной безопасности и в то же время снизить [бюджетный дефицит] на $1 трлн в течение следующего десятилетия. Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это", - сказал он, выступая в субботу на мероприятии Объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне.

"Приостановка работы правительства повлияет на все, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и [детскими образовательными] программами. [Утверждение] финансирования правительства - одна из основных обязанностей Конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке", - сказал президент.

Как заявил ранее Маккарти, на протяжении "определенного времени" он пытается убедить членов Палаты представителей одобрить краткосрочное продление финансирования правительства. Однако, по его словам, некоторые законодатели от Республиканской партии "отказываются голосовать за [дальнейшее] финансирование правительства", пока не будут согласованы все 12 законопроектов об ассигнованиях. Тем не менее, как подчеркивал Маккарти, о реальной угрозе приостановки работы правительства говорить пока рано.

Белый дом в конце августа обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.