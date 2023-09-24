Экс-глава ЕК заявил, что интеграция Украины в ЕС потребует вызывающих разногласия реформ

По словам Жозе Мануэла Баррозу, речь идет о "фундаментальном изменении институционального баланса"

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо провести вызывающие разногласия реформы для интеграции Украины в сообщество. Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии (ЕК) (2004-2014 года) Жозе Мануэл Баррозу в интервью газете Financial Times.

Речь идет, по его словам, о "фундаментальном изменении институционального баланса, что <...> может вызвать большие разногласия в ЕС". Увеличение числа членов приведет к неизбежным проблемам в принятии решений в таких областях, как внешняя политика или бюджетные вопросы, где требуется единогласие.

Вместо того, чтобы прибегать к радикальным мерам, блок прежде всего "должен сосредоточиться на завершении оформления банковского союза, создании Союза рынков капитала, достижении прогресса в геополитических вопросах", отметил Баррозу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила газете The Washington Post, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от самого Киева, его готовности к этому. По ее словам, существует целый набор критериев, касающихся судебной системы, правопорядка, экономики, которым необходимо соответствовать, чтобы присоединиться к единому рынку и к Евросоюзу".

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад ЕК о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ.