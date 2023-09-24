Премьер непризнанного Косова обвинил Сербию в организации убийства полицейского

Альбин Курти считает, что "организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает" на эту территорию

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил о том, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один был ранен. По его утверждению, нападение на них организовали сербские власти.

"Уважаемые граждане, сегодня около 3 часов ночи (04:00 мск) в населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич было совершено нападение на косовскую полицию, в результате чего один косовский полицейский был убит, а другой получил ранения. Убитый - полицейский в звании сержанта, раненый - сотрудник пограничной полиции. В данный момент продолжается обстрел нашей полиции из огнестрельного оружия различного калибра. Нападавшие - профессионалы в масках и вооружены тяжелым оружием", - написал Курти в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на нашу страну", - считает премьер.

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи также выразила мнение, что "убийство полицейского и ранение другого полицейского на севере Косова спланировано, организовано и осуществлено сербскими преступными группировками" и подчеркнула, что расценивает это как "открытую агрессию Сербии в отношении Косова".

Ранее сербские власти по распоряжению президента Александара Вучича приступили к подготовке процедуры срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия. Глава государства указывал на то, что "все шаги Курти, которые становятся все хуже, либо скоординированы, либо происходят с одобрения или молчаливого согласия того, кто публично призывает к деэскалации, а затем похлопывает Альбина Курти по плечу за кадром".

Вучич уже заявлял о решимости провести внеочередное заседание СБ ООН из-за угрозы жизни и безопасности граждан республики в крае. По оценке президента, "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет". Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отмечал, что Москва солидарна с мнением Белграда о ситуации в автономном крае и поддерживает инициативу проведения срочного заседания СБ ООН по этому вопросу.