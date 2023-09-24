На Филиппинах сообщили о блокировке охраной КНР доступа рыбакам в один из районов ЮКМ

Согласно заявлению филиппинской береговой охраны, китайская сторона установила плавучее заграждение длиной 300 м в районе рифа Скарборо

БАНГКОК, 24 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Китая установила плавучее заграждение длиной 300 м в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ), создав препятствие филиппинским рыбакам для входа в район ведения рыбной ловли. Об этом сообщила береговая охрана Филиппин.

"Три быстроходных надувных лодки и один катер морской полиции Китая установили плавучий барьер по прибытии судна Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в непосредственной близости от отмели. Филиппинские рыбаки сообщили, что суда Береговой охраны Китая обычно устанавливают плавучие заграждения всякий раз, когда они фиксируют присутствие большого количества филиппинских рыбаков в этом районе", - говорится в сообщении.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

В спорных акваториях периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.