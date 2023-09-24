Пашинян заявил, что армяне Карабаха могут решить покинуть свои дома

Премьер-министр республики отметил готовность Еревана принять всех соотечественников

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Армяне Нагорного Карабаха могут решить покинуть свои дома, есть большая вероятность этого. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу.

"Армяне Нагорного Карабаха по-прежнему сталкиваются с опасностью этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы, но это не меняет ситуации. Если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в своих домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, то возрастает вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха увидят изгнание с родины единственным выходом", - заявил Пашинян.

Глава армянского кабмина добавил, что власти готовы принять соотечественников из Нагорного Карабаха в Армении в случае такой необходимости. "Если усилия не дадут конкретных результатов, наше правительство с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха", - отметил он.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".