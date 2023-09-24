24 сентября, 08:32
Палестино-израильский конфликт

На Западном берегу погибли два палестинца в столкновениях с военными Израиля

По данным Министерства здравоохранения Палестины, они получили огнестрельные ранения в голову во время боестолкновений

ТАСС, 24 сентября. По меньшей мере двое палестинцев погибли в результате столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля в лагере беженцев в провинции Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины в Telegram-канале.

По данным ведомства, двое молодых людей получили огнестрельные ранения в голову во время боестолкновений, в результате чего погибли.

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила проведение антитеррористической операции в лагере Нур-Шамс, расположенном в провинции Тулькарм. Военные обезвредили десятки взрывных устройств и обнаружили большое количество компонентов для их изготовления. Армия также использовала бронетехнику. В ходе операции израильский военный получил осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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