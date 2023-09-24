Пашинян заявил, что Римский статут позволит Армении использовать возможности МУС

Глава армянского правительства ранее отметил, что его страна намерена обратится в Международный уголовный суд для привлечения Азербайджана к ответственности, в частности, в связи с сентябрьскими событиями 2022 года и другими эпизодами

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Ратификация Римского статута даст Армении возможность использовать механизмы Международного уголовного суда (МУС). Об этом во время обращения к согражданам заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Ратификация Римского статута позволит Армении использовать возможности Международного уголовного суда для обеспечения внешней безопасности. Мы приняли решение ратифицировать Римский статут в декабре 2022 года, когда всем нам стало очевидно, что ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении", - отметил он.

Ранее в контексте ратификации Римского статута Пашинян сообщил, что его страна намерена обратится в МУС для привлечения Азербайджана к ответственности, в частности, в связи с сентябрьскими событиями 2022 года и другими эпизодами.

В свою очередь источник в МИД РФ сообщил ТАСС, что Москва предупредила Ереван о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения Армении к Римскому статуту. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства РФ.