24 сентября, 08:43,
обновлено 24 сентября, 08:50
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян на фоне митингов заявил, что возглавляет движение за независимость Армении

Премьер-министр республики отметил, что "каждый гражданин должен сделать выбор, является ли он участником движения за защиту независимости или за то, чтобы быть периферией"

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян заявил на фоне протестов в Ереване, что возглавляет движение за защиту независимости страны.

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"Каждый гражданин должен сделать выбор, является ли он участником движения за защиту независимости или за то, чтобы быть периферией. Я, как премьер-министр Армении, возглавляю движение защиты независимости. Я - премьер-министр Армении, поэтому возглавляю движение по защите независимости Армении. Если бы я не был премьер-министром, то как гражданин я бы следовал за премьер-министром, возглавляющим движение по защите независимости Армении, зная, что это будет нелегко, но это произойдет", - заявил Пашинян во время обращения к народу.

Премьер также призвал партнеров "уважать государственность и суверенитет" и выразил решимость укреплять их наряду с демократией, внешней и внутренней безопасностью. Пашинян призвал международное сообщество "выразить непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и демократии Армении". 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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