Азаров связал сохранение власти Зеленского с продолжением военных действий

Бывший украинский премьер-министр отметил, что рейтинг президента Украины стабильно понижался на фоне проблем в экономике и коррупционных скандалов, но затем он смог фактически "запретить инакомыслие" и установить контроль над СМИ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Продолжение военных действий выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как позволяет удержаться у власти. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Вооруженный конфликт - единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний", - написал Азаров в Telegram-канале.

Он отметил, что рейтинг Зеленского стабильно понижался на фоне проблем в экономике страны и коррупционных скандалов, но затем Зеленский смог фактически "запретить инакомыслие" и установить контроль над СМИ. "Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно кроме него", - считает экс-премьер.