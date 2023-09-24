Эксперт считает, что даже развертывание ATACMS не улучшит наступление Украины

Основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер отметил, что нанесение ударов ВСУ с помощью беспилотников по территории России "не помогает им отвоевывать новые территории"

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчается успехом даже с учетом развертывания оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Такую точку зрения изложил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

"Они (ракетные комплексы - прим. ТАСС) полезны, но на складах их недостаточно, чтобы что-то изменить. Они не являются тем чудо-оружием, которое позволит украинцам отвоевать больше территории", - сказал эксперт в интервью газете La Repubblica. Он также считает, что нанесение киевскими силовиками ударов с помощью беспилотников по территории России "не помогает им отвоевывать новые территории".

Комментируя выступление в ООН президента США Джо Байдена, Бреммер отметил, что его речь была "не триумфальной, а носила в какой-то степени оборонительный характер". "Добиться одобрения помощи [Украине] Конгрессом в 2024 году будет сложнее <...>. Вряд ли найдутся техника и деньги для нового контрнаступления", - полагает он. Аналитик также утверждает, что в настоящий момент ведутся переговоры об организации "на глобальном Юге" встречи, посвященной урегулированию украинского конфликта и подобной той, которая состоялась 5-6 августа в саудовском городе Джидда. Тогда консультации прошли без участия России.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что киевские силовики за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По его словам, украинское контрнаступление не имеет результатов.