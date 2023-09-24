WP: западные политики склоняют Украину к проведению выборов, несмотря на военное положение

Как указывает издание, с подобными призывами уже выступили глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и американский телеведущий Такер Карлсон

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько влиятельных западных политиков склоняют Киев к проведению президентских и парламентских выборов, несмотря на военное положение, объявленное на территории бывшей советской республики из-за спецоперации РФ. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Как указывает издание, с подобными призывами уже выступили глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и американский телеведущий Такер Карлсон. В текущих условиях власти Украины "не могут просто так взять и отвергнуть идею проведения выборов", поскольку это может привести к "разрыву с ключевыми политическими игроками на Западе", которые "требуют выборов и имеют решающее значение" в вопросах оказания Киеву международной финансовой и военной помощи, утверждает газета.

Власти Украины же указывают на то, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно по конституции государства. Кроме того, представляется проблематичным предоставить возможность реализации активного избирательного права для свыше 7 млн беженцев, которые ранее покинули страну, а также для военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся на фронте. По словам экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, проведение выборов "приведет к поражению Украины" в конфликте с РФ из-за "обострения внутренних политических противоречий".

Дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов идут на Украине уже давно. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. При этом западные государства, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки вооружений Украине и выделяют средства для поддержки ее экономики, настаивали на проведении голосования в предусмотренные сроки.

27 июля Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Как пояснял в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, для проведения парламентских выборов 29 октября, как это положено по закону, Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение, а объявить о проведении выборов и начале 28 августа избирательной кампании, которая должна продлиться 60 дней. Очередные выборы президента должны пройти весной 2024 года.

При этом спикер Рады Руслан Стефанчук ранее заявил о том, что запрета на проведение выборов во время действия военного положения в конституции нет, а содержится он в законе Украины "О правовом режиме военного положения".