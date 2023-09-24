24 сентября, 09:21,
обновлено 24 сентября, 09:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ: в Нагорном Карабахе готовится эвакуация части населения в Армению

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным портала 24News, посредничество в этом процессе осуществляют российские миротворцы

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) готовят эвакуацию части местного населения в Армению при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр НКР.

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"Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Информацию об эвакуации других групп населения правительство опубликует в ближайшее время", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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